ASPES: România se afla deja într-un proces de decădere și destructurare a economiei Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale – ASPES – iși exprima ingrijorarea fața de gravitatea situației economice și sociale in care se afla in prezent Romania și atrage atenția actualilor decidenți politici asupra consecințelor negative pe termen lung pe care aceasta situație le poate avea nu doar asupra starii națiunii romane ci și asupra locului pe care Romania il va avea in ierarhia economica europeana și mondiala. ASPES considera ca Romania se afla deja intr-un proces de decadere și destructurare a economiei care daca nu va fi imediat oprit prin masuri și politici economice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sâmbata, un mesaj cu prilejul marcarii a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeana, în care îsi exprima încrederea ca UE va continua sa se dezvolte si sa raspunda activ la provocarile pe care digitalizarea si schimbarile…

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, le solicita romanilor care revin in țara sa dea dovada de aceeași abordare in respectarea legislației ca in țarile unde lucreaza sau calatoresc. „Au fost 16.000 de persoane carantinate intre 18 si 19 decembrie. Totusi, sunt extrem de multi, lucrul acesta…

- Municipiul Timișoara va achiziționa 21 de tramvaie noi, in baza Contractului de furnizare nr.103/26.07.2019, semnat cu Bozankaya Otomotiv MAK. IML. ITH. VE IHR A.S. Pentru a fi acceptat la recepție, primul tramvaiul livrat a trebuit sa fie omologat/agrementat in Romania, iar furnizorul a parcurs toate…

- O harta cu valul 5 COVID in Europa a devenit virala. Romania apare ca singura tara verde in avalansa de infectari care a cuprins statele Uniunii Europene. Practic, numarul cazurilor scade de la o zi la alta, iar incidenta a coborat sub unu la mia de locuitori. Este o exceptie daca ne uitam la ceea ce…

- Publicația Politico Europe a dezvaluit lista POLITICO 28 Promoția 2022 a celor mai influente persoane din Europa – o lista a persoanelor de acțiune, a idealiștilor și a celor disruptivi care vor transforma fața Europei in anul urmator. Clasamentul anual al POLITICO al celor mai influenți oameni din…

- Cursul pandemiei s-a schimbat pentru țarile vestice cu acoperire vaccinala, in timp ce in estul Europei „pandemia celor nevaccinați” iși face de cap. Bulgaria și Romania, care gazduiesc impreuna aproximativ 26 de milioane de oameni, au vaccinat complet doar 22,6% și 33,7% din populația lor. Mult sub…

- Premierul interimar Florin Cițu le-a transmis oamenilor de afaceri ca Romania are resurse pentru a ajuta atat IMM-urile, dar și pentru a compensa plata facturilor utilizatorilor casnici. ”In momentul in care Romania a trebuit sa inchida economia a fost un moment greu, in care ne-am intrebat…

- Ministerul Sanatații (MS) a solicitat Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) activarea Mecanismului de protecție civila al Uniunii Europene pentru asigurarea tratamentului cu anticorpi monoclonali neutralizanți. Romania a ajuns fruntașa Europei și chiar se numara printre țarile cu cea mai…