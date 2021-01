Aspectele de care sa tii cont cand te muti intr-o casa noua Atunci cand te muti intr-o locuinta noua trebuie sa tii cont de anumite aspecte pentru a te asigura ca nu ai facut o greseala, iar astfel vei evita sa pierzi atat bani, cat si timp. De aceea, inainte sa faci acest pas, cantareste de doua ori decizia. Analizeaza foarte bine fiecare detaliu si abia apoi fa-ti bagajele. Deci, iata aspectele pe care sa le iei in considerare.



Studiaza foarte bine zona



In primul rand, gandeste-te foarte bine in ce zona vrei sa te muti si unde este situata locuinta. La ce etaj vei locui, daca este un cartier linistit, daca ai mijloacele de transport… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 20 dec – Sputnik. Consiliul Municipal Chișinau na examina in ședința de marți, 22 decembrie, decizia cu privirea la operarea unor modificari in Regulamentul privind compensarea cheltuielilor la plata serviciilor comunale și resursele energetice pentru persoanele defavorizate din Capitala.…

- Șeful DSU, Raed Arafat , a anunțat, in direct la Digi24, ca va analiza ceea ce s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza la metroul din Capitala. Arafat a declarat ca este vorba despre o proasta gestionare a mulțimii. Șeful DSU spune ca imediat ce s-a anunțat defecțiunea, accesul oamenilor pe peroanele metroului…

- ADVERTORIAL. Poziționata corect, o oglinda poate crea lumina, textura, spațiu și caracter! Folosirea oglinzilor in mod creativ in casa ta poate fi util nu numai pentru imbunatațirea aspectului, ci și pentru captarea luminii și proiectarea acesteia in colțuri mai intunecate, crearea iluziilor texturale…

- Calendaristic mai este foarte putin timp pana ce intram oficial in iarna, insa, resimtim inca de pe acum, temperaturi destul de scazute, ceea ce ne poate afecta destul de serios atat confortul din propriile locuinte, cat si bugetul necesar pentru incalzire. Pentru un confort sporit si pentru minimizarea…

- Gradinița nr. 23, din sectorul Centru al capitalei, beneficiaza de un nou sistem de incalzire. Pentru realizarea acestui proiect, din bugetul municipal, au fost alocați 920 mii de lei. Astfel, pe parcursul anului curent, in cadrul instituției preșcolare a fost amenajata o noua cazangerie, care funcționeaza…

- Alegerea unei mașini este o decizie care trebuie cantarita foarte bine. Inainte sa o cumperi, ar fi bine sa iei in calcul toate aspectele care te vor ajuta sa alegi modelul potrivit pentru tine. Vrei sa consume puțin, sa aiba portbagaj mare, sa fie sigura și ai și un buget in care trebuie sa te incadrezi?…

- Odata ce ai absolvit facultatea, ai ajuns la varsta la care iti doresti sa fii independent din toate punctele de vedere si sa iei viata in piept. Adica iti propui sa nu mai depinzi financiar de nimeni si sa fii pe picioarele tale, dar acest aspect al vietii de adult implica multe responsabilitati. Caminul…

- In principiu, confortul este direct proportional cu investitiile pe care vrei sa le faci. Desi poate varia in functie de gusturile si afinitatile fiecaruia, odata facute aceste investitii, cu siguranta stilul de viata se va schimba in bine. Deci, ca sa iti sporesti nivelul de confort, trebuie sa analizezi…