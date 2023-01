Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 43 de ani a murit sambata, 21 ianuarie, dupa ce a fost mușcata de mai mulți caini in timp ce alerga in zona Lacului Morii, din sectorul 6 al Capitalei. Tragedia nu e singulara și a starnit reacții puternice in spațiul public, imparțind din nou societatea intre cei care cer eutanasierea cainilor…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) anunta ca duminica a capturat, prin tranchilizare de la distanta, un caine din zona in care in urma cu o zi o femeie si-a pierdut viata in urma unui atac al cainilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ana Oros Daraban, in varsta de 43 de ani, a murit sfașiata de caini, sambata, in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Exact acolo a fost atacata de o haita de caini și in urma cu mai puțin de un an. A fost grav ranita, dar a scapat cu viața, fiind salvata de doi bicliști. In tot acest timp,…

- Cazul femeii ucise de caini arata, inca o data, nepasarea autoritatilor. Trei documente intrate in posesia G4Media confirma ca Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a inștiințat Poliția Locala Sector 6 de trei ori in doua saptamani cu privire la agresivitatea cainilor fara…

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor insista ca vina pentru apariția haitelor de caini vagabonzi aparține proprietarilor care nu-și sterilizeaza animalelor și le lasa pe domeniul public, dar și instituțiilor care nu iau in serios verificarea acestora.

- Catalina Tranescu, purtatoarea de cuvant a Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, a declarat sambata ca in prezent se afla in teren echipaje ale instituției care incearca sa identifice cainii implicați in atacul din aceasta dimineața. Reprezentanta ASPA a subliniat ca instituția are…

- Purtatoarea de cuvant a Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) Catalina Tranescu a declarat, dupa ce o femeie a fost omorata de o haina de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din Capitala, ca ASPA a ridicat peste 120 de caini din luna aprilie a anului 2022, cand victima…

- O femeie in varsta de 44 de ani a murit in aceasta dimineața dupa ce a fost atacata de caini, in timp ce alerga in apropiere de Lacul Morii. Femeia mai fusese atacata de caini in aceeași zona și in aprilie 2022. In ultimii 17 ani, alte doua persoane au murit in București, dupa ce au fost atacate de…