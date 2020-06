Asociatiile si fundatiile din Constanta carora li s-au alocat subventii de la bugetul local in anul 2020

In Monitorul Oficial al Romaniei Partea VI numarul 111 din 22 iunie a fost publicat anuntul cu lista cuprinzand asociatiile si fundatiile carora li s au alocat subventii de la bugetul local in anul 2020 de catre Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta.Anuntul a fost publicat in baza Legii nr.34 1998.Iata ce sume au fost alocate si numarul de beneficiari. Asociatia Centrul Terapeutic Marea Neagra de Sprijin a Persoanelor cu Autism 92 de beneficiari 16.100 lei lunar; Fundatia Giovanni Bos ...