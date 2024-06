Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a drumului județean care cuprinde tronsonul Doba (DN19) – Boghiș – Dacia – DN19, au fost finalizate. Consiliul Județean Satu Mare a realizat astazi recepția la terminarea lucrarilor care s-au desfașurat pe o lungime de 10,4 kilometri. Inainte de modernizare, o porțiune semnificativa…

- Lucrarile la strada Poet Grigore Alexandrescu, din orașul Targoviște, au luat sfarșit! Administrația municipala a anunțat ca lucrarile de reabilitare și modernizare ce a cuprins tronsonul dintre intersecția cu bulevardul Mircea cel Batran și intersecția cu Calea Campulung s-au incheiat aseara, in jurul…

- In comuna Ipotești s-au realizat investiții masive in ultimii ani, atat cu fonduri de la bugetul local, cat și de la bugetul național sau din fonduri europene.In ultimii trei ani și jumatate, numai de la bugetul local s-au cheltuit pentru realizarea diferitor obiective de interes public peste 13 ...

- Prin proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructura rutiera și utilitați din corpul drumului in Baile Turda”, cu o valoare totala de 22.540.544,20 lei, am transformat strazi de pamant in artere moderne, asigurand un confort urban pentru locuitorii noștri și pentru toți cei care tranziteaza zona.…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a vizitat șantierul proaspat deschis la o cladire din 1930 care adapostește o gradinița. Cristian Popescu Piedone a vizitat astazi șantierul deschis la o cladire din 1930 care adapostește o gradinița. Cladirea a fost inchisa din 2019 din cauza unor probleme…

- Primaria Turda a anunțat ca lucrarile de modernizare in sensul Giratoriu din Piața Romana avanseaza de la o zi la alta. Zilele acestea se asterne stratul de uzura in sensul giratoriu din Piata Romana, urmand ca saptamana viitoare sa fie finalizat in totalitate acest proces. In perioada imediat urmatoare…

- Zona centrala din Corunca este intr-un amplu proces de modernizare. Lucrarile sunt finanțate din fonduri proprii, din bugetul local al comunei. Valoarea investiției se ridica la aproximativ 3,5 milioane de lei. Primarul comunei, Takacs Szabolcs Istvan, ne-a oferit detalii despre aceasta investiție,…

- Vicepreședintele Consiliul Județean Vrancea, Ionel Cel Mare, a anunțat ca a depus cererea de finanțare pentru execuția lucrarilor din cadrul proiectului „Modernizare infrastructura rutiera de drum județean 204 E dintre localitațile Mirceștii Noi – Ciușlea – Strajescu – Doaga – DN 24”, prin Programul…