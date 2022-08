Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 5.659 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 3.060 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, ieri, Ministerul Sanatatii, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, 1.131 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt…

- ”Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Bacau (AEBc), Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM), Asociatia Elevilor din Timis (AETM), si Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) solicita Guvernului sa acorde mai multa importanta bugetului…

- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat 19 amenzi contraventionale, in valoare totala de 287.000 de lei, pentru neregulile constatate in urma unor controale efectuate in unitati de depozitare si comercializare legume-fructe si in piete alimentare, fiind vizate marfurile care fac obiectul importului…

- ”35 de echipe de inspectori ANSVSA au controlat unitati din Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi, Brasov, Buzau, Constanta, Covasna, Dolj, Galati, Prahova, Maramures si Timis. Au fost vizate legumele si fructele care fac obiectul importului din tari terte. In timpul controalelor, s-au prelevat 26 de…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ANSVSA a continuat seria controalelor tematice la depozitele de legume si fructe si pietele agroalimentare.Astazi, 35 de echipe de inspectori ANSVSA au controlat unitati din Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi, Brasov, Buzau,…

- Tichetele sociale din programul Sprijin pentru Romania, emise prin operatorii Sodexo și Up Romania, pot fi folosite, incepand din luna august, in toate hipermarketurile și supermarketurile Auchan, cu o excepție: magazinele MyAuchan din stațiile Petrom, anunța retailerul, care precizeaza ca in cel mai…

- Incepand din luna august, tichetele sociale din programul Sprijin pentru Romania, emise prin operatorii Sodexo și Up Romania, pot fi folosite in toate magazinele Auchan din Constanța, Galați, București, Ilfov, Dolj, Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Brașov, Mureș, Sibiu, Hunedoara, Timiș, Bacau, Iași,…

- Este criza de recenzori in județul Brașov și in localitați din peste 20 de județe din țara. Cu doar cateva zile inainte de incheierea recensamantului populatiei si locuintelor, in peste 20 de județe, intre care și Brașovul, este criza de recenzori. E nevoie de peste 1.300 de oameni care sa colecteze…