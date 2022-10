Asociații de proprietari, amendate că au uitat de statut și contul bancar Mai multe asociații de proprietari din Craiova au fost calcate de inspectorii primariei.Unele dintre ele s-au ales cu amenzi din cauza deficiențelor de organizare, altele au fost doar trase de urechi și puse sa remedieze neregulile depistate de catre angajații primariei. Asociațiile de proprietari au fost amendate pentru ca au uitat sa-și schimbe statutul, obligație ce le revenea conform prevederilor Legii 196/2018. Altele nu au deschis nici macar un cont bancar pentru asociația de proprietari sau au sarit peste constituirea fondului de rulment. Fondul de rulment se incaseaza distinct fața de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

