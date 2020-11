Asociaţia Zi de Bine dedică luna noiembrie victimelor violenţei domestice In primele 9 luni ale acestui an, peste 6.000 de romance au obtinut un ordin de protectie impotriva agresorilor, insa 30% dintre ele au fost incalcate si sunt incalcate in fiecare an. Asociatia Zi de Bine lanseaza campania "Iubirea care bate la ochi". In cadrul campaniei, 1.000 de femei, victime ale violentei domestice, vor avea acces la MINERVA, un dispozitiv mascat intr-o bijuterie, care le va ajuta sa apeleze rapid la 112, daca agresorul incalca ordinul de protectie. Cei care doresc sa se alature campaniei, pot face o donatie in valoare de 2 euro printr-un SMS cu textul SUS la numarul 8845.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Nelu Tataru: Daca e necesar, și spitalele private vor fi integrate in circuitul de tratare a pacienților COVID-19 Nelu Tataru, a declarat joi, la Constanța, ca urmeaza 3-4 saptamani „grele” pentru Romania, in care se incearca atingerea unui platou al infectarilor cu noul coronavirus. In…

- sursa foto: Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova 4274 de noi cazuri de COVID au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din 31.828 de teste prelucrate. Alte 104 decese au fost raportate, un record de la inceputul pandemiei, in timp ce 824 de pacienți sunt…

- Conform raportului Ministerului Sanatatii, Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca are cea mai mare rata de vindecare a bolnavilor de COVID, de la inceputul pandemiei. "Secretul este ca, in spatele terapiei intensive, sa fie o munca sustinuta in asa fel incat pacientii sa nu ajunga la…

- In luna octombrie, Melania Medeleanu și Luciana Zaharia, fondatoarele Asociației Zi de Bine susțin Edubuzz, un proiect menit sa le ofere copiilor din comuna Augustin, județul Brașov, un spațiu educațional inedit. Doi invațatori, Natalia Ginghina și Adrian Secal, au licitat pentru un autobuz scos din…

- Un autobuz vechi și ruginit va fi transformat in spațiu de invațare pentru sute de copii din comuna Augustin, județul Brașov. Doi invațatori din Augustin vor sa amenajeze un afterschool intr-un autobuz recondiționat. Natalia Ginghina și Adrian Secal au licitat pentru un autobuz scos din circulație cu…

- 43.244 de pacienti au fost declarati vindecati si 11.374 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. Pana astazi, 4.185 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID 19 au decedatPana astazi, 14 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 104.187 de cazuri de persoane…

- Medicul Ovidiu Bajenaru era internat de o saptamana si jumatate internat la Institutul Matei Bals din Bucuresti.Lumea medicala din Romania este in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 63 de ani, profesorul doctor Ovidiu Bajenaru, seful clinicii de Neurologie de la Spitalul Universitar de…

- Femeia de 51 de ani suferea de mai multe boli. Aceasta avea probleme cardiace, diabet dar si o boala autoimuna. Femeii i s-a facut rau si un echipaj medical a ajuns la fata locului, aceasta insa a decedat. Inainte de a muri a tusit, asa ca cei de pe salvare, care au constatat decesul au spus…