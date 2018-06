Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Federatiei Asociatiilor de Romani din Europa (FADERE) vor sa depuna o plangere penala impotriva publicatiei franceze Charlie Hebdo, care a publicat zilele trecute o caricatura cu Simona Halep. Presedintele FADERE spune ca depune plangerea pentru ca si-au permis sa se atinga de Halep.

- Ambasadorul Franței la București a reacționat dupa gestul incalificabil al publicației franceze Charlie Hebdo de a o ironiza in mod rasist pe Simona Halep. Libertatea de exprimare si libertatea presei sunt principii fundamenate, dar cariatura cu Simona Halep nu reprezinta in niciun fel sentimentul opiniei…

- Ilie Nastase a rabufnit dupa apariția caricaturii Simonei Halep din Charlie Hebdo. Fostul mare jucator spune ca nu e cazul ca jurnaliștii revistei satirice sa fie luati prea mult in serios. “Am vazut ce au facut, dar e un jurnal de satira, nici nu trebuie sa le raspundem. Daca ei considera ca trofeul…

- Simona Halep a fost ironizata in cel mai recent numar al publicației de satira Charlie Hebdo dupa victoria din Openul Franței. Dupa ce organizatorii de la Roland Garros au umilit-o in timpul turneului, Francezii au realizat o caricatura in care apare trofeul Roland Garros este ridicat deasupra capului…

- Simona Halep a fost ironizata in cel mai recent numar al publicației de satira Charlie Hebdo dupa victoria din Openul Franței. Francezii au realizat o caricatura in care apare trofeul Roland Garros este ridicat deasupra capului de o femeie. “O romanca a caștigat Roland Garros: Fier vechi, fier vechi!”…

- Presedintele american Donald Trump s-a razgandit in acest weekend contra aliatilor din Europa si Canada, pe care i-a amenintat cu taxe vamale mari, dupa summitul G7 care s-a incheiat cu un esec, scrie AFP, citata de news.ro. Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, pare a fi fost inspirat de cateva persoane in depunerea sesizarii penale contra premierului Dancila. Asta daca nu cumva este o piesa importanta dintr-un plan al președintelui Iohannis de a scapa de acest guvern, așa cum sugereaza liderul PSD, Liviu Dragnea. Cu aproape…