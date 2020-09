Stiri pe aceeasi tema

- „Bugetul revizuit suplimenteaza platile pentru Instrumentul de sprijin de urgenta (ESI) cu 1,09 miliarde EUR pentru a asigura dezvoltarea si distribuirea unui vaccin impotriva COVID-19. Comisia Europeana va utiliza aceasta suma ca avans pentru a comanda anticipat doze de vaccin”, potrivit unui comunicat…

- Doszhanov Abzal a fost numit director general al Rompetrol Well Services, compania de servicii petroliere la sonda a KMG International, in urma renuntarii lui Timur Zhetpisbayev la mandatele de director general si membru al Consiliului de Administratie. Abzal a fost director general al Rominserv,…

- Comisia Europeana a adoptat vineri o propunere de recomandare a Consiliului pentru a garanta faptul ca toate masurile care restrang libera circulatie ca raspuns la pandemia de COVID-19 adoptate de statele membre sunt coordonate si comunicate clar la nivelul UE. Propunerea Comisiei defineste…

- "Adunarea Generala a actionarilor CEC Bank, institutie de credit controlata integral de statul roman, prin Ministerul de Finante, a aprobat azi schimbari la nivelul Consiliului de Administratie. Astfel, Mirela Calugareanu, membru ne-executiv al Consiliului de Administratie al CEC Bank din 2017, a fost…

- Romania va evita recesiunea tehnica si va avea o contractie a economiei mai mica decat estimarile publice facute de agentiile de rating, Comisia Europeana CE), Fondul Monetar International (FMI) si institutii bancare, datorita raspunsului prompt si eficient al politicilor economice, sustine ministrul…

- Fostul director general al grupului 21st Century Fox James Murdoch, fiul magnatului Rupert Murdoch, a demisionat din Consiliul de Administratie al News Corp, potrivit unui document publicat vineri de SEC, scrie AFP, potrivit news.ro.Potrivit unei scrisori deschise a Consiliului, aceasta decizie a…

- Incepand cu data de 13 iunie, Tudor Rusu este noul director general al societații de transport in comun URBIS Baia Mare. ”S-a derulat o procedura de selecție de la inceputul anului. S-au derulat etapele in conformitate cu legislația și am fost numit ca director general. Din 13 iunie sunt. Urmeaza ca…

- Omul de afaceri Horațiu Rada a demisionat din funcția de președinte al consiliului director al Asociației Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2021. Rada ocupa aceasta funcție de la finalul anului 2018. Vom reveni cu amanunte. Articolul Horațiu Rada a demisionat din funcția de președinte al consiliului…