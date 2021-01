Asociația “Pur și simplu verde”: “Susținem progresul economic și protejarea mediului” In premiera pentru Romania, specialiști internaționali, membri ai Consiliului științific al Asociației “Pur și simplu verde”, au prezentat viziunea și strategiile necesare a fi aplicate pentru combaterea schimbarilor climatice și dezvoltarea unei economii durabile, care sa susțina progresul economic, dar sa ia in considerare și alte aspecte, precum cele legate de protejarea mediului inconjurator. Vineri, […] The post Asociația “Pur și simplu verde”: “Susținem progresul economic și protejarea mediului” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Vineri, 15 ianuarie, a avut loc videoconferința de lansare a Asociației Pur și simplu verde. Gazdele evenimentului au fost Ioana Petrescu, președintele Asociației și Radu Gabriel, actor și membru al Asociației.In cadrul evenimentului, profesioniști in probleme de mediu, energie și digitalizare…

