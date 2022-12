Guvernul ar trebui sa reduca TVA la 5% pentru toate produsele din lemn destinate incalzirii, in condițiile in care plafonarea pretului a creat blocaje severe in piața. Ordonanța de urgența a Guvernului Romaniei nr. 134/2022 privind masurile de plafonare a prețului lemnului de foc s-a dovedit a fi o intervenție foarte brutala in piata, cu efecte contrare celor dorite, se arata intr-un document al Asociației Prolemn. Odata cu intrarea in vigoare, ordonanța a condus la dispariția lemnului de foc, peletilor si brichetelor din oferta marilor retaileri, nivelul plafonat al prețurilor situandu-se foarte…