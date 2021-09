Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 8 Septembrie 2021, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, a transmis Autoritații de Certificare și Plata, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, declarații de cheltuieli in valoare totala de 821…

- „Nu putem sa nu vedem ceața de sub nasul nostru. Auzim cuvinte grele. Demisii, moțiune de cenzura, alegeri anticipate... toate lucrurile pe care mediul de afaceri nu vrea sa le auda. Pentru ca implica impredictibilitate, lipsa investițiilor sau cursul valutar sarit în aer. Se pune sub semnul…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a efectuat plați catre beneficiari și a trimis spre decontare la Comisia Europeana o suma record de 1,083 miliarde euro in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021, pentru Programele Operaționale pe care le gestioneaza, din care 850 milioane euro au fost deja…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a facut plati catre beneficiari si a trimis spre decontare la Comisia Europeana o suma record de peste un miliard de euro, in primele sase luni ale anului.

- Comisia Europeana a adoptat o decizie de adecvare in baza Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) prin care da unda verde continuarii transferului de date cu caracter personal catre Regatul Unit in ciuda Brexitului.

- Dupa ce Marcel Ciolacu si PSD, in general, au spus ca PNRR a fost deja respins de Comisia Europeana, ministrul Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a dezvaluit momentul in care acest Plan al Romaniei ar putea fi pus, intr-adevar, sub semnul intrebarii de liderii de la Bruxelles. „Poate fi respins…

- ​​Stagiul de cotizare pentru pensie nu va mai fi unul fix, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, la HotNews LIVE. El a precizat ca acesta va depinde de domeniul de activitate, fara a da însa detalii suplimentare. „Stagiul de cotizare nu va mai fi…

- 173.000 de euro lunar, respectiv 2.076.000 euro anual achita Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru chiria și mentenanța unui singur sediu, in care iși are principalele birouri. Este vorba de Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7, din Sector 1, București. „Cladirea este noua…