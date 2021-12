Asociația marilor retaileri respinge așa zisa “taxă de solidaritate“, pentru că penalizează doar pe cei care și-au “onorat toate obligațiile” Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR), care include cei mai mari angajatori de pe piața romaneasca, solicita noii coaliții majoritare sa renunțe la așa zisa “taxa de solidaritate“, care penalizeaza, fara excepție, doar pe aceia care și-au asumat toate indatoririle și și-au onorat toate obligațiile, se arata intr-un comunicat al asociației. Ideea instituirii unei “taxe de solidaritate” care sa fie aplicata companiilor ce inregistreaza o cifra de afaceri de peste o suta de milioane de euro pe an, a fost avansata de UDMR, iar PSD susține propunerea. Discuțiile pe aceasta tema au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

