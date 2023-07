Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar trebui sa iși regandeasca plafoanele actuale la energie mai devreme de 2025, daca piața europeana revine la prețuri relativ mici, este de parere președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chiritoiu. „Au fost patru ordonanțe pe energie… Acum suntem intr-o situație de a avea din nou o piața…

- Klaus Iohannis retrimite in Parlament legea care vizeaza piața de energie electrica și gaze. Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, legea privind aprobarea OUG nr. 153/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 27/2022 si modificarea OUG nr. 119/2022, acte…

- Președintele Asociației Energia Inteligenta, Dumitru Chisalița, sustine ca nu este intamplator ca Romania are cele mai mari creșteri de preț la gaze și energie electrica din Europa. Datele Eurostat arata ca Romania este campioana in UE la scumpirea curentului iar la gaz suntem pe locul doi. O situatie…

- Plasarea Romaniei in topul creșterii prețului la nivel european, conform datelor Eurostat, demonteaza ideea mult vehiculata, cum ca prețurile au crescut peste tot și se datoreaza conjuncturii internaționale. Faptul ca in Romania aceste prețuri au crescut cu mult peste media europeana, arata ca intr-o…

- ​Aproape toate statele membre ale UE au redus cererea de energie electrica in timpul iernii, deși numai Romania, Slovacia și Grecia au atins obiectivul de reducere voluntara de 10% stabilit de legislația UE de urgența pentru perioada noiembrie-martie. In intreaga UE, reducerea cu 6,2% a cererii in aceste…

- Comisia Europeana a decis sa initieze o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei pentru restrictionarea exportului de energie electrica, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Potrivit CE, Romania restrictioneaza…