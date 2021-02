Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Forta Fermierilor demareaza discutiile interne pentru autorizarea unor actiuni de pichetare a Ministerului Agriculturii, considerand ca proiectul Legii bugetului de stat, pus in dezbatere publica, nu prevede sumele necesare pentru plata despagubirilor de seceta aferente culturilor de primavara…

- Asociația Forța Fermierilor, cea mai noua organizație din mediul asociativ agricol, solicita suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) cu un miliard de lei pentru acordarea despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara aferente anului 2020. In aceasta perioada,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va fi luat cu asalt de catre fermieri in perioada urmatoare ca urmare a promisiunilor neonorate de catre ministrul Adrian Nechita Oros, dar mai ales a amanarilor repetate privind acordarea subvențiilor europene. Practic, fermierii il acuza pe ministrul Adrian…

- Fermierii bacauani care intampina greutați in asigurarea forței de munca in domeniu pot fi ajutați de stat. Facilitatea se acorda și in acest an, in cadrul programului destinat tinerilor angajați in mediul rural, in domeniul agricol, derulat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Ani la rand,…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura(APIA), prin Centrele Județene, informeaza caincepand de astazi, 22 decembrie 2020, efectueaza tranșa a doua de plați catre beneficiarii ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta…

- Actuala conducere a Ministerului Agriculturii a lasat fermierii fara bani de subvenții inainte de Sarbatori. In ultima ședința de Guvern, cea de vineri, 11 decembrie, instituția condusa de ministrul Adrian Oros nu a introdus pe ordinea de zi proiectul de Hotarare de Guvern cu plafoanele pentru sprijinul…