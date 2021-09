Stiri pe aceeasi tema

- Agenda publica este acoperita de panica facturilor mari la gaze naturale. Exista însa vești și mai îngrijoratoare pentu perioada urmatoare și care fac referire la asigurarea efectiva a gazelor naturale în sezonul rece, scrie Dumitru Chisalița pe blogul Asociației Energia Inteligenta.…

- In Comisia de Buget-Finanțe a Senatului s-a amanat, din nou, proiectul care ar fi scazut TVA-ul pentru lemnele de foc de la 19% la 5%. Aceasta masura ar fi ajutat consumatorii vulnerabili sa achiziționeze mai ușor lemne de foc pentru aceasta iarna. Pentru amanare au votat cei de la PNL, USR…

- Iarna grea pentru romani: Facturile la gaze naturale vor CREȘTE cu 80%. „Am creat mecanismul perfect de scumpire” Iarna grea pentru romani: Facturile la gaze naturale vor CREȘTE cu 80%. „Am creat mecanismul perfect de scumpire” Consumatorii vulnerabili nu au nicio plasa de siguranta in fata scumpirilor…

- Romania risca sa intre intr-o criza sociala ale carei proporții și efecte vor afecta grav sute de mii de familii vulnerabile in aceasta iarna. Totul pornește de la creșterea facturilor la energie, generata de liberalizarea prețurilor, lucru care a afectat negativ deja nivelul de trai al celor cu…

- O analiza recenta a Asociației Energia Inteligenta scoate in evidența o creștere de 4,43 ori a prețului gazelor naturale marfa in ultimul an, gaze vandute pe Bursa Romana de Marfuri (BRM). Aceasta creștere a prețului gazelor naturale va aduce, cu siguranța, scumpiri in lanț la toate produsele, creșteri…

- Repartitoarele de caldura devin obligatorii. Ce consumatori trebuie sa iși monteze aceste dispozitive. Repartitoarele de caldura sau contoarele individuale devin obligatorii, asa ca toti cei care sunt racordati la retelele de termoficare vor trebui sa le monteze. Asta inseamna inca o cheltuiala pentru…

- Tot mai multe instituții publice prezinta o cantitate mare de radon, deși aerul din incapere se simte proaspat și curat. Acest gaz toxic nu poate fi detectat de om, insa cu ajutorul instrumentelor poate fi inregistrat in timp util, fara a crea complicații de sanatate in randul oamenilor. Ce spun cercetatorii…

- Creșterea prețurilor la electricitate și gaze naturale reprezinta costul pe care-l genereaza situația din sectorul energetic, caracterizat, pe de-o parte de un deficit de generare, iar pe de alta parte de o politica deficitara sub aspectul promovarii resurselor de gaze naturale autohtone, se arata intr-o…