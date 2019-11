Speranta Asociatiei Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania - URBANIS (ADIR) este ca proiectul programului Prima Casa aflat la Camera Deputatilor sa fie finalizat prin majorarea plafonului de achizitie de 66.500 euro, a declarat vineri secretarul-general al ADIR, Bogdan Cosmin Ivan.



"Speranta noastra este ca, pe acest final de an, avand in vedere ca proiectul se afla inca in Camera Deputatilor si mai pot fi adoptate anumite modificari, acest proiect sa treaca intr-o forma care sa fie adecvata pietei, si anume sa majoreze plafonul pe care il avem, si care ne impiedica destul de mult",…