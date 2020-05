Credere solicita Ministerului Finantelor Publice demararea unui control tematic la bancile comerciale, in contextul in care OTP Bank incalca Ordonanta de Urgenta a Guvernului 37/2020 privind suspendarea platii ratelor, incasand sume necuvenite de la consumatorii din Romania, a anuntat miercuri asociatia.



"La sesizarea membrilor asociatiei, Credere a realizat o analiza asupra modului in care bancile din Romania pun in aplicare masura de suspendare a platii ratelor, adoptata de catre Guvern in luna martie, in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit dispozitiilor OUG 37/2020, suspendarea…