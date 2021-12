Stiri pe aceeasi tema

- Redam mai jos scrisoarea integrala a Asociatiei Civice Moldova Vrea Autostrada: „Asociatia civica apolitica Moldova Vrea Autostrada va solicita public sa nu dati curs numirii in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor a dlui Constantin Gabriel Bunduc, deoarece prin declaratiile publice…

- Bacaul va avea din nou reprezentare la Ministerul Transporturilor. Este vorba despre Constantin Gabriel Bunduc, care va fi numit secretar de stat, cu sustinerea PSD Bacau. Constantin Gabriel Bunduc are 40 de ani si a absolvit in 2005 Facultatea de Drept a Universitatii „Petre Andrei" din Iasi. Pana…

- „Dezbaterile privitoare la autostrada catre Moldova s-au reaprins, in contextul instalarii noii guvernari de la București, dar eu cred ca nu trebuie sa abdicam de la pragmatism și luciditate atunci cand vorbim despre traversarea Carpaților pe cale rutiera, daca vrem sa și implinim acest deziderat”,…

- Trei sportivi de la CSM Baia Mare au fost depistați cu Covid in urma efectuarii de noi teste anti coronavirus. Acestea au fost recoltate in ziua a opta de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș și vor fi trimise pentru secvențiere la Institutul Cantacuzino din București. In doua, trei zile, vom…

- Trafic infernal, sambata la pranz, pe DN 1 spre stațiunile de pe Valea Prahovei, unde mulți romani iși vor petrece minivacanța de 1 decembrie. Anul acesta, bugetarii beneficiaza de o minivacanța de 5 zile. Angajații instituțiilor și autoritaților publice vor avea liber de luni, pana miercuri. Daca punem,…

- Pentru DN 1 București - Ploiești - Brașov, pot fi folosite ca rute alternative urmatoarele artere rutiere:- București - Autostrada A3 - Ploiești - Cheia - DN 1A Brașov;- București - A1 - Pitești - Campulung - DN 73 Rașnov;- București - DN 71 - Targoviște - DN 72A - Campulung - DN 73 Rașnov;- București…

- Circulatia se desfasoara cu dificultate sambata dimineata, pe DN1, intre Breaza si Comarnic, pe sensul de mers spre Brasov, politistii recomandand soferilor mai multe rute alternative pentru a evita aglomeratia, informeaza News.ro . „La aceasta ora (09.30), se inregistreaza valori ridicate de trafic…

- Sfarșit de saptamana cu vreme de primavara! Maximele vor ajunge maine și la 20 de grade. In prognoza meteo pentru perioada 28 – 30 octombrie 2021 meteorologii vorbesc de temperaturi scazute dimineata, dar și de maxime ce pot atinge 20 de grade Celsius. Va fi o vreme frumoasa in toate regiunile tarii,…