Stiri pe aceeasi tema

- Acordurile Fanfarei de copii din Nisporeni (Republica Moldova) vor da startul celei de-a doua ediții a Festivalului de umor ,,Marin Cimponeriu”, care va avea loc in acest weekend (9 – 10 iulie), in Foișorul de Muzica din Parcul Central al stațiunii Slanic-Moldova, cu incepere de la ora 17.00. Evenimentul…

- Sambata, 25 iunie, in prezența a numeroase personalitați ale lumii medicale, a fost inaugurata noua locație a Clinicii Medicale Dr. Zala din Moinești. La eveniment, au participat reprezentanți ai autoritaților locale, oameni de afaceri, jurnaliști, alaturi de intreaga echipa medicala a clinicii. Printre…

- In urma cu puțin timp, pompierii bacauani ai fost solicitați sa intervina in localitatea Nicolae Balcescu (varianta ocolitoare spre Roman), in urma producerii unui accident rutier. La fața locului s-a deplasat de urgența o autospeciala cu apa și spuma, un echipaj SMURD și doua ambulanțe SAJ. Intervenția…

- Construirea unei noi case reprezinta o decizie care are un impact major asupra vieții noastre. Procesul implica mai multe aspecte de luat in considerare, elemente ce atrag costuri suplimentare de cele mai multe ori. Terenul, planul casei, proiectul propriu-zis, construcția, materialele și finisajele,…

- Colegiul „Mihai Eminescu” a fost gazda cele de a IV-a ediții a concursului „Asistentul medical – punte intre starea de sanatate și boala a pacientului”, care a avut loc in perioada 12-13 mai și a carui inițiator este. Festivitatea de deschidere a avut loc la Centrul de Afaceri din Bacau pe 12 mai cu…

- Vedeta TV Dan Negru a fost, azi, in Bacau, și a transmis live, pe Facebook, un video cu ruinele cladirii despre care se spune ca ar fi aparținut familiei poetului Vasile Alecsandri. Clipul și remarcile lui Dan Negru au atras atenția primarului Lucian-daniel Stanciu-Viziteu, care s-a grabit sa arate…

- Dupa o pauza de doi ani, spectacolele elevilor reunite sub genericul „Balul Bobocilor” revin in actualitate. Primii care au organizat un astfel de eveniment au fost elevii de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, care au insuflețit scena Teatrului de Vara „Radu Beligan” cu un spectacol cu tema „American…

- Municipiul Bacau a implementat, in calitate de beneficiar, proiectul „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca masura de simplificare administrativa și optimizare a furnizarii serviciilor pentru cetațeni la nivelul Municipiului Bacau ”, cod SIPOCA 571/MySMIS…