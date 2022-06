Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) si statele membre ale Uniunii Europene (UE) au ajuns la un acord in vederea unei prelungiri cu un an - pana in iunie 2023 - reglementarile privind certificatul digital UE destinat calatoriilor pe teritoriul Uniunii, au anuntat cele doua institutii europene, relateaza AFP. Numeroase…

- Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns marti la un acord cu Parlamentul European privind regulile comune pentru garantarea unui salariu minim care sa asigure „un nivel de trai decent”, transmite AFP, cu precizarea ca suma nu va fi neaparat aceeasi in toate tarile, relateaza Agerpres.…

- Astazi, 19 mai, Comisia Europeana a trimis avize motivate Romaniei [ INFR(2021)0493 ] și Sloveniei [ INFR(2021)0505 ], solicitandu-le sa comunice informații cu privire la modul in care normele UE privind datele deschise și reutilizarea datelor din sectorul public [ Directiva (UE) 2019/1024 , denumita…

- Anuntul vine in contextul in care Rusia a sistat livrarile de gaze catre Bulgaria si Polonia saptamana aceasta pentru ca au refuzat sa plateasca in ruble, decizie care a starnit temeri ca alte tari ar putea fi urmatoarele vizate. Decretul Moscovei precizeaza ca Gazprombank va deschide conturi speciale…

- Ministerul german al economiei vrea sa reduca la jumatate importurile de petrol din Rusia in timpul verii, iar carbunele urmeaza sa fie inlocuit din toamna, potrivit unui articol publicat vineri in cotidianul Der Spiegel citand un document elaborat de minister, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

