Stiri pe aceeasi tema

- Cuza și Emy de la Noaptea Tarziu sunt una dintre echipele dornice de aventura din cursa sezonului 4 Asia Express, show ce are premiera pe 18 septembrie, de la 20:00, pe Antena 1. Energici și extrem de entuziaști, cei doi prieteni au intrat in competiție cu o mentalitate de invingatori. Insa nenumaratele…

- Mihai Petre și soția sa, Elwira, au pornit pe Drumul Imparaților convinși fiind ca experiența celui mai dur reality-show poate ascunde multe situații limita. Și nu s-au inșelat. Asia Express, ce revine la Antena 1 din 18 septembrie, i-a scos pe cei doi din zona de confort. in cazul lui Mihai…

- Mihai Petre și soția sa, Elwira, au pornit pe Drumul Imparaților convinși fiind ca experiența celui mai dur reality-show poate ascunde multe situații limita. Și nu s-au inșelat. Asia Express, ce revine la Antena 1 din 18 septembrie, i-a scos pe cei doi din zona de confort, iar in cazul lui Mihai, adrenalina…

- Numaratoarea inversa pentru premiera sezonului 4 Asia Express a inceput. Cursa de pe Drumul Imparaților incepe cu cinci ediții consecutive, pline de adrenalina pentru concurenți și de suspans pentru telespectatorii Antena 1. Marea premiera a celui mai dur reality-show are loc sambata, pe 18 septembrie,…

- Numaratoarea inversa pentru premiera sezonului 4 Asia Express a inceput. Cursa de pe Drumul Imparaților incepe cu cinci ediții consecutive, pline de adrenalina pentru concurenți și de suspans pentru telespectatorii Antena 1.

- Telespectatorii Antena 1 au toate motivele din toamna se se uite la televizor. In mai, anul curent, oficialii postului anunțau demararea filmarilor la noul sezon de „Asia Express”. Filmat integral in Turcia, Georgia, Azerbaidjan și Israel, noul sezon va duce aventurile celor 9 echipe pe „Drumul Imparatilor”.…

- Noua perechi de vedete au pornit in aventura vieții lor in Asia Express. Sezonul 4 ii poarta in Turcia, Azerbaijan și Georgia, pentru a caștiga marele premiu de 30.000 de euro, dupa ce vor parcurge Drumul Imparaților. Ce au pațit Shift și Connect-R in Asia Express 4. Asia Express. Connect-R și Shift…

- Elwira și Mihai Petre sunt printre cei 18 concurenți care participa la „Asia Express”, sezonul 4. Cei doi soți au plecat de acasa increzatori, insa pe parcursul competiției au intampinat o serie de dificultați și și-au mai pierdut din entuziasm. „Avem foarte mari emoții pentru Asia Express. Din nou…