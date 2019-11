Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și Mario Fresh participa impreuna la Asia Express, iar filmarile au inceput deja in Filipine. Antoniei insa, nu ii este deloc ușor fara iubitul ei, mai ales ca nu au stat niciodata așa mult timp desparțiți. Mama artistei a declarat ca fiica ei este trista.„Alexandru este plecat si Antonia…

- Sezonul 3 din Asia Express, cel mai dur reality show care va fi difuzat de Antena 1 in primavara anului viitor, este un adevarat tur de forța fizica și psihica pentru cele noua perechi de vedete care au ales sa plece pe Drumul Comorilor!

- Constienta de faptul ca nu va avea parte de o viata usoara la „Asia Express”, cel mai dur reality show difuzat in Romania, Nico a luat masuri. Cu putin timp inainte de a pleca in Filipine si in Taiwan, pe „Drumul Comorilor”, vedeta a tinut neaparat sa aiba parte de un festin pe cinste.

- Speak și iubita lui, Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Catalin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buza și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh. Aceasta…

- Cel de-al treilea sezon Asia Express și-a anunțat cele noua echipe de vedete, iar surprizele au fost foarte mari. Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor sau Alex Velea și Mario Fresh se afla printre cei care pornesc pe Drumul Comorilor și vor ajunge in Filipine și Taiwan, cele doua destinații ale competiției.…

- Alex Velea și Mario Fresh formeaza una dintre echipele care vor lua startul in Asia Express, sezonul 3. La prima apariție tv de la anunțarea participarii in aceasta aventura, cei doi au facut declarații inedite despre cum au ajuns sa spuna da provocarii de a pleca impreuna in Filipine și Taiwan, țarile…

- Emisiunea Asia Express, sezonul 3, se va difuza in primavara anului 2020 și s-a aflat deja care sunt vedetele dornice sa intre in cursa pentru premiul cel mare. Actrița Maria Buza se numara printre concurenții Asia Express sezonul 3. Aceasta va participa in emisiune alaturi de Lia Bugnar, regizoare,…

- Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, revine cu un nou sezon la Antena 1. In acest an, cursa celor 9 perechi de vedete se va desfașura in Filipine și Taiwan. Concurenții care pornesc pe Drumul Comorilor vor avea de respectat aceleași reguli ca și pana acum: au la dispoziție un…