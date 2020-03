Stiri pe aceeasi tema

- Emoții uriașe in ediția a noua din sezonul 3 al emisiunii Asia Express! Primele doua echipe care au terminat proba „Țeava” au parte de o misiune speciala, iar cei care au ratat proba urmeaza sa-și caute cazare!

- ASIA EXPRESS 2 MARTIE 2020 LIVE VIDEO: In seara aceasta, de la 20:00, concurenții Asia Express vor continua traseul pe Drumul Comorilor pentru a obține cea de-a doua imunitate a etapei, insa pentru asta vor trece prin multe incercari. Clasamentul se va schimba non-stop din cauza distanțelor lungi…

- ASIA EXPRESS 1 MARTIE 2020. Cele trei echipe s-au revazut cu frumoasa Gina Pistol, ca sa afle ce surprize le rezerva jocul pentru amuleta de 1000 de euro! Cu sufletul la gura, concurenții au așteptat sa afle ce trebuie sa faca pentru a obține avantajul! „Nu trebuie sa mai chinuiți iar bivolii,…

- Concurenții de la Asia Express iși continua cursa pe Drumul Comorilor, in cea de-a treia etapa din Filipine, dupa ce Nico și fiica ei au fost elininate din concurs. Astfel ca, surprizele se țin lanț in ediția de duminica seara, 1 martie. Plecarea in cursa va fi stabilita de voturile obținute in urma…

- Cursa de pe Drumul Comorilor a continuat luni seara la Antena 1 cu un traseu lung care a avut ca ultim punct de oprire Manila. Dupa o zi plina de provocari și momente tensionate, cea de-a doua imunitate a etapei a fost castigata de frații Ristei, care au avut o reacție exploziva la aflarea veștii.

- Fara sa vrea, Lia Bugnar a relatat și un episod violent care a avut loc in timpul filmarilor, devenind ”victima” unui alt concurent nervos. Este vorba despre Speak, insa actrița s-a ferit sa-i dea numele. „Oamenii care participa la emisiune sunt in puncte diferite ale ințelegerii vieții.…

- In sezonul trei al emisiunii de la Antena 1, cele noua echipe poziționate la linia de start sunt formate din: chef Sorin Bontea și Razvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Catalin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buza și Lia Bugnar, Alina Ceușan…

- Asia Express, sezonul 3, se va difuza incepand de sambata,15 februarie, la Antena 1. Oase, fost concurent și actual prezentator, alaturide Gina Pistol, scoate la iveala detalii importante despre show și marturiseșteca a fost surprins cand a aflat cine a caștigat marele premiu. Invitat in cadrul emisiunii…