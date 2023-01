Stiri pe aceeasi tema

- Fosta europarlamentara a trecut de cealalta parte a baricadei și are un nou loc de munca. Fiica cea mica a lui Traian Basescu viseaza la o noua cariera și a inceput sa o contureze, cu pași mici.

- O cantareața celebra din showbiz-ul romanesc a facut nunta in mare secret, la doar o zi dupa ce a fost ceruta in casatorie. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a vorbit despre marele eveniment important din viața ei. Iata despre ce vedeta din țara este vorba, dar și ce declarații a facut!

- „Omul cu Tourette”, caștigatorul de la „iUmor”, s-a casatorit civil cu Alina, cea pe care o ceruse in casatorie in vara acestui an. Cei doi s-au cununat civil, in prezența apropiaților, insa evenimentul a fost unul discret. Anul viitor aceștia vor face și nunta.„Acum vreo doua saptamani. Știe lumea…

- In primavara acestui an, au aparut informații „pe surse” ca Laura Codruța Kovesi s-a casatorit in secret, „in urma cu cateva luni bune”, chiar cu fostul ofițer ce-i fusese detașat de la SPP! Totuși, cine ar putea fi soțul? „M-am casatorit acum cațiva ani. Imediat dupa ce am preluat mandatul la Luxemburg.…

- Laura Codruța Kovesi s-a maritat. Procurorul-șef european a dat valul la o parte și a vorbit deschis despre zvonurile care au circulat in spațiul public cu privire la mariajul sau. Fosta șefa a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a oferit detalii inclusiv despre partenerul ei de viața. Laura Codruța…

- Dupa o perioada de pauza, Hideaki Tanaka a reaparut in forța in localurile de lux din zona de nord a Capitalei. In weekend-ul trecut, la NUBA, alaturi de apropiați, s-a „batut” in „stive” de șampanii cu ceilalți petrecareți. Evenimentul ar fi avut loc pentru a marca vizita in țara alaturi de noua lui…

- Atunci cand iubirea depașește orice bariera a credinței, lucrurile se intampla intr-un mod neașteptat, surprinzator și, uneori, șocant. Acesta este și cazul unui fost calugar și stareț al unei manastiri din Germania, care a parasit viața monahala pentru iubirea fața de un alt barbat mai tanar. Casatoria…

Un fost calugar și stareț la una dintre cele mai cunoscute manastiri din Germania s-a casatorit cu partenerul sau intr-o biserica germana, potrivit Reuters, anunța Mediafax.