- Actrita Ashley Judd, cunoscuta pentru roluri din filme ca „Heat” si „Frida”, a dezvaluit ca este spitalizata dupa o accidentare „catastrofica” in padurea tropicala din Congo, potrivit news.ro. Judd se recupereaza, in prezent, intr-un spital din Africa de Sud, dupa ce, a spus ea vineri intr-o…

- Starea de sanatate a acrobatului este una stabila. Acesta a fost operat de urgența la picior. Medicii sunt optimiști.In prezent, barbatul este conștient, iar medicii spun ca starea sa de sanatate s-a imbunatațit comparativ cu zilele trecute.Va reamintim ca tragicul accident s-a produs vineri seara,…

- Șoferul filmat zilele trecute pe Autostrada Transilvania, intre Gilau și Turda conducand pe contrasens, a facut accident, dupa ce a trecut cu bine de conducatorul auto care a filmat scena. Asociația Pro Infrastructura scrie ca mulți șoferi ajung pe contrasens intenționat. ”Circulația pe contrasens…

- In padurea tropicala din Congo, Ebola este o boala care nu-i mai surprinde pe localnici, scrie CNN. Separati de familie pentru a evita contaminarea, cei care manifesta simptome isi pun speranta in tratamentul si vaccinul disponibil in unitatile medicale, transmite Știri.md cu referire la Mediafax. Dar…

- Bayern Munchen a remizat in deplasarea de la Union Berlin, scor 1-1, intr-o partida contand pentru runda cu numarul 11 din Bundesliga. Gazdele au deschis rapid scorul, iar din minutul 4 campioana se vedea condusa cu 0-1. Promel a reluat la lung, spectaculos, centrarea din corner trimisa de Trimmel.…

- Un grav accident rutier s-a produs in urma cu putine minute pe raza localitatii Valeni. Din primele informatii se pare ca doua autoturisme au fost implicate, dintre care unul era taxi. De altfel, taximetristul a suferit si cele mai grave rani, acesta fiind transportat la spital cu fractura dubla la…

- Nava Agisilaos, pe care se afla romanul luat ostatic alaturi de alți marinari in Golful Guineei, este un petrolier de 37.662 tdw, construit in 2006. Vasul venea din portul Pointe-Noire din Congo, dupa un voiaj de aproape patru zile, potrivit informațiilor de pe site-ul Marine Traffic.

- Fotbalul din Africa de Sud este in doliu, dupa ce fostul fundaș al selecționatei „Bafana Bafana”, Anele Ngcongca, a murit in urma unui accident auto, potrivit CNN. Vehiculul in care se afla fotbalistul a parasit carosabilul și s-a rasturnat in apropierea orașului Durban, din Africa de Sud, iar acesta…