- Tenismenul grec Stefanos Tsitsipas (cap de serie nr. 5) s-a calificat in semifinalele Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins pe Rafael Nadal (Spania), al doilea favorit la trofeu, in trei seturi, scor 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5, intr-o partida disputata, miercuri,…

- Tenismanul elen Stefanos Tsitsipas, al cincilea favorit, s-a calificat miercuri in a doua sa semifinala la Australian Open, primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a eliminat pe spaniolul Rafael Nadal, cap de serie numarul 2, cu 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5, la Melbourne, la capatul unei lupte de patru…

- Simona Halep vs Serena Williams 3-6; 3-6 Prin comparație cu Wimbledon 2019, condiții de joc diferite, o suprafața diferita… Simona Halep a greșit intrand in jocul oponentei care caștigase 23 de Grand-Slam-uri; ajunsa la 39 de ani, Serena Williams ramane o adversara redutabila, cu imensitate musculara…

- Simona Halep - Serena Williams se joaca azi, de la 10:00, in sferturile de finala de la Australian Open. Va fi a 12-a intalnire directa dintre Simona și Serena, iar sportiva din Romania o va infrunta pe Naomi Osaka daca se va califica in semifinalele turneului de Grand Slam. Naomi Osaka se afla printre…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) și Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA) se infrunta astazi, in jurul orei 10:00, in optimile de finala de la Australian Open 2021, iar caștigatoarea o va intalni pe Serena Williams in runda urmatoare. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe…

- Simona Halep (29 de ani) o va infrunta duminica in optimi de finala pe Iga Swiatek, in fața careia a cedat anul trecut in aceeași faza la Roland Garros. In cariera ei, a reușit deseori sa razbune sportiv asemenea infrangeri apasatoare, cu Muguruza, Kanepi, Zhang sau Anisimova. Simona Halep joaca duminica,…

- Este una dintre cele mai bune jucatoare din tenis din lume, iar în 2019 și-a trecut în palmares și primul titlu de Grand Slam câștigat (la US Open). Despre viața personala a Biancai Andreescu nu se știu foarte multe, cu toate ca este o persoana publica. Sportiva care reprezinta…

- Simona Halep așteapta sa iasa din carantina pentru a participa la Australian Open (Melbourne, 8-21 februarie 2021). Programul Simonei Halep pe urmatoarele luni Yarra Valley Classic – Melbourne, Australia 31 ianuarie – 6 februarie 2021 Categorie “WTA 500”, suprafața hard, 64 de sportive pe tabloul principal,…