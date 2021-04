Ashleigh Barty - Bianca Andreescu, finala turneului Premier Mandatory de la Miami

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu (9 WTA) este din nou intr-o finala WTA, dupa un an și jumatate! Canadianca de origine romana a caștigat o semifinala nebuna la Miami, impotriva Mariei Sakkari (Grecia, 25 WTA), scor 7-6(7), 3-6, 7-6(4). Bianca Andreescu a caștigat un maraton de doua ore și 46 de minute, calificandu-se…

- Finala turneului feminin de tenis de la Miami (WTA 1.000), dotat cu premii totale de 3.260.190 dolari, se va disputa intre australianca Ashleigh Barty, numarul unu mondial si detinatoarea trofeului, si jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu. Barty (24 ani) a trecut in semifinale de…

- Ana Bogdan, locul 93 WTA, s-a calificat, duminica, in turul al doilea al turneului de categorie WTA 500 Yarra Valley Classic, potrivit news.ro. Ea a invins-o, cu scorul de 6-2, 6-2, pe jucatoarea rusa Kamilla Rahimova, locul 156 WTA, dupa un meci de 80 de minute. Citește și: Vlad Voiculescu…