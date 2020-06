Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de modificare a Legii RCA, adoptat tacit de Senatul Romaniei, contine prevederi cu privire la imblanzirea sanctiunilor ce pot fi aplicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pietei de asigurari, atrage atentia, luni, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati…

- Avand in vedere informatiile publicate in ultima perioada de catre Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF Transilvania S.A.) pe site-ul propriu, mesaje semnate de catre anumite persoane care nu mai au calitatea de reprezentanti ai acestei societati, in care sunt aduse acuzatii grave…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a atenționat joi Guvernul ca 'masura suspendarii contractelor RCA ar putea avea ca efect creșterea primelor de asigurare RCA la nivelul întregii piețe din România', se arata într-o comunicare oficiala obținuta de HotNews.ro. ASF…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a publicat tarifele de referinta pentru politele auto obligatorii (RCA), in conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie.

- City Insurance, cel mai mare asigurator din piața, a fost amendat miercuri cu 100.000 de lei de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), în urma unui control în care s-au constatat încalcari ale Legii 237/2015 privind metodologia de calcul a rezervelor tehnice. Compania…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a propus un set de facilitati fiscale de care sa beneficieze angajatorii care doresc infiintarea unui fond de pensii ocupationale, a declarat, luni, Dan Armeanu, vicepresedintele ASF, responsabil cu activitatea dedicata Sectorului Sistemului de Pensii…