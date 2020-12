Inceputul lunii decembrie a fost promitator pentru Bursa de Valori Bucuresti, in conditiile in care volatilitatea indicilor s-a redus semnificativ, iar mai multe companii private si-au indreptat ochii spre oportunitatile de finantare oferite de piata de capital, potrivit unui analize realizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). In aceasta luna, doua companii romanesti au apelat la Bursa pentru a-si finanta planurile de dezvoltare. Potrivit analizei ASF, pe data de 8 decembrie a acestui an, obligatiunile corporative emise de Agroserv Mariuta, o companie 100% romaneasca, au inceput…