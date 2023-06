ASF dă verde pentru vânzarea la Bursa de la Bucuresti a actiunilor Hidroelectrica Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in ședința din data de 22.06.2023, prospectul aferent ofertei publice de vanzare pentru un numar de pana la 78.007.110 acțiuni reprezentand 17,34% din numarul total al acțiunilor emise de Hidroelectrica – societatea emitenta. Cu o cifra de afaceri de 9,12 miliarde de lei și un profit de 4 miliarde de lei in 2022, Hidrolectrica este una dintre cele mai mari companii energetice din Europa de Sud-Est și este cel mai mare producator de energie electrica din regiune. Compania este furnizor de electricitate pentru sute de mii de clienți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

