- Ministrul interimar al finanțelor publice, Eugen Teodorovici, saluta decizia Comisiei Europene de astazi, 29 octombrie a.c., prin care se atesta faptul ca majorarea capitalului social al CEC Bank S.A. cu 940 milioane de lei nu se incadreaza in categoria masurilor de ajutor de stat. ”Dupa decizia promovarii…

- Consiliul de Administratie al furnizorului si distribuitorului de energie Electrica a decis majorarea capitalului social al societatii cu 6,04 milioane lei, pana la 3,465 miliarde lei, arata un anunt al companiei, conform News.ro."CA a aprobat urmatoarele: majorarea capitalului social al societatii…

- Obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status), demarat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) acum cinci ani, a fost atins odata cu decizia recenta a agentiei de rating FTSE Russell cu privire…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta decizia agenției de rating FTSE - Russell, comunicata în cursul serii de 26 septembrie 2019, privind promovarea Bursei de Valori București (BVB) la statutul de piața emergenta, conform unui comunicat de presa.Potrivit acestuia, decizia vine…

