- Cursa de pe Drumul Comorilor a continuat luni seara la Antena 1 cu un traseu lung care a avut ca ultim punct de oprire Manila. Dupa o zi plina de provocari și momente tensionate, cea de-a doua imunitate a etapei a fost castigata de frații Ristei, care au avut o reacție exploziva la aflarea veștii.

- Cea de-a doua etapa din Filipine a show-ului Asia Express - Drumul Comorilor a inceput duminica seara cu formula inițiala de 9 echipe. Cursa a pus in joc aceeași miza importanta, imunitatea, motiv pentru care concurenții au pornit intr-o intrecere plina de adrenalina pentru a obține cel mai mare avantaj…

- Alex Velea și Mario Fresh au trecut aseara prin cea mai grea incercare de pana acum, la Asia Express - Drumul Comorilor. Cei doi au fost la un pas sa plece din concurs. „Sa nu se gandeasca nimeni de acasa ca nu am facut tot din ceea ce puteam face, sau ca nu suntem motivați, sau implicați. Ne-am dorit…

- Luni seara, cursa de pe Drumul Comorilor a pus in joc o miza importanta, cea de-a doua imunitate a primei etape din Filipine. Cea mai nebuna cursa de la capatul pamantului a impins spiritul echipelor intr-o...

- Dupa ce au fost abandonați intr-o piața de pește cu bagajele de acasa, echipele au fost nevoite sa caute un prim indiciu pentru a porni in cursa, iar panica generala și haosul au acaparat competiția: ”Ne uitam toți unul la altul! Eram ca oile, am pornit in aceeași direcție”, a spus Sorin Bontea nedumerit.…

- Culisele din Asia Express, reality show ce revine la Antena 1 sambata, 15 februarie, sunt la fel de spectaculoase ca ceea ce se vede pe micul ecran. O echipa de peste 200 de oameni lucreaza pentru acest proiect, in asa fel incat totul sa se desfasoare perfect. Cursa nebuna si plina de pericole de pe…

- Alex Abagiu și prietenul lui Radu au pornit pe Drumul Comorilor convinși fiind ca experiența celui mai dur reality-show poate ascunde multe situații limita. Și nu s-au inșelat. Asia Express, ce revine la Antena 1 cu cel de-al treilea sezon sambata, 15 februarie, de la ora 20.00, ii va scoate pe concurenți…

- Ieri, la implinirea a 26 de ani de existenta pe piata media din Romania, Antena 1 a dat startul distractiei inca de la primele ore ale diminetii, cu trei zile de spectacol, trei zile cu editii speciale, in care telespectatorii pot descoperi mereu ceva nou. Seara, editia de colectie iUmor, in care invitati…