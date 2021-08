Stiri pe aceeasi tema

- Sirhan Sirhan, de origine palestiniana, a executat 53 de ani de inchisoare pentru ca l-a impușcat pe Robert F. Kennedy pe 5 iunie 1968, un eveniment despre care se spune ca a modificat cursul istoriei. Sirhan Sirhan are 77 de ani, iar eliberarea sa sta in decizia guvernatorului Californiei, care se…

- Comisia de eliberare conditionata din statul California a aprobat, vineri, eliberarea din închisoare a lui Sirhan Sirhan, condamnat pentru asasinarea lui Robert F Kennedy, fratele mai mic al lui John Fitzgerald Kennedy, în timpul campaniei prezidentiale din 1968, informeaza BBC și News.ro.Sirhan…

- Comisia de eliberare conditionata din statul California a aprobat, vineri, eliberarea din inchisoare a lui Sirhan Sirhan, condamnat pentru asasinarea lui Robert F Kennedy, fratele mai mic al lui John Fitzgerald Kennedy, in timpul campaniei prezidentiale din 1968, informeaza BBC, potrivit news.ro…

- Comisia de eliberare conditionata din statul California a aprobat in cele din urma, vineri, dupa cincisprezece refuzuri succesive, eliberarea din inchisoare a lui Sirhan Sirhan, condamnat pentru asasinarea lui Robert Kennedy, fratele mai mic al lui John Fitzgerald Kennedy, in timpul campaniei prezidentiale…

- Abdul Ghani Baradar, liderul taliban eliberat dintr-o inchisoare pakistaneza la cererea SUA in urma cu mai puțin de trei ani, a aparut ca un invingator incontestabil al razboiului de 20 de ani, noteaza The Guardian. In timp ce Haibatullah Akhundzada este liderul militar al talibanilor, Baradar…

- Un barbat din Arkansas care a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru ca a jefuit un fast-foond cu un pistol cu apa va fi eliberat dupa 40 de ani petrecuți dupa gratii. In 1981, Rolf Kaestel, acum in virsta de 70 de ani, a jefuit un chioșc cu mincare din Fort Smith și a luat 264 dolari. Acum, guvernatorul…

- O calugarita din California, in prezent pensionara, a recunoscut ca este vinovata de frauda cu fonduri federale si spalare de bani, dupa ce a fost acuzata ca a furat peste 835.000 de dolari din contul unei scoli pentru plata unor cheltuieli personale