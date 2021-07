Taiwanul a anuntat vineri ca 11 suspecti cautati in ancheta asupra asasinarii presedintelui Republicii Haiti, Jovenel Moise, au intrat prin efractie in perimetrul ambasadei sale din Port-au-Prince, inainte de a fi arestati de politia haitiana, informeaza AFP.



Purtatoarea de cuvant a Ministerului Afacerilor Externe taiwanez, Joanne Ou, a explicat ca ambasada a fost inchisa miercuri "din ratiuni de securitate" in urma asasinatului.



"In zorii zilei de 8 (iulie), securitatea ambasadei a descoperit ca un grup de barbati inarmati a intrat prin efractie in curtea ambasadei. Personalul…