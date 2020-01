Stiri pe aceeasi tema

- Doua atacuri au vizat aproape simultan sâmbata seara Zona Verde ultrasecurizata din Bagdad si o baza aeriana irakiana în care se aflau soldati americani aflata la nord de capitala, au declarat responsabili ai serviciilor de securitate citati de AFP. Atacurile au loc la o zi de la uciderea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat sâmbata la telefon cu presedintele irakian Barham Saleh, avertizând împotriva "unei agravari suplimentare a tensiunilor" dupa uciderea într-un raid american în Irak a puternicului general iranian Qassem Soleimani,…

- Iranul a dat asigurari sâmbata ca Statele Unite i-au cerut "sa se razbune proportional", dupa asasinarea într-un raid american la Bagdad a puternicului general iranian Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene în Orientul Mijlociu, relateaza AFP.UPDATE 15.26 NATO…

- Puternicul comandant militar iranian Qasem Soleimani, ucis intr-un raid american la Bagdad, va fi inmormantat marti in orasul sau natal Kerman din centrul Iranului, dupa trei zile de ceremonii de omagiere in intreaga tara, au anuntat sambata Gardienii Revolutiei, armata de elita a regimului de la…

- S​tatele Unite au comis un "act de razboi" împotriva Iranului, care a facut apel la represalii, prin uciderea la Bagdad a generalului iranian Qassem Soleimani, a afirmat ambasadorul Teheranului la ONU, Majid Takht Ravanchi, relateaza AFP, citat de Agerpres. Atacul împotriva…

- ''Iranul nu a castigat vreodata un razboi, dar niciodata nu a pierdut o negociere'', a scris vineri pe Twitter presedintele american Donald Trump in prima sa reactie dupa ce aviatia SUA l-a ucis la ordinul sau pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un raid asupra aeroportului…

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- Moqtada Sadr a facut acest anunt pe Twitter, la cateva ore dupa uciderea la Bagdad, intr-un raid american, a influentului general iranian Qassem Soleimani, emisarul Teheranului pentru afaceri irakiene.La randul sau, premierul demisionar al Irakului Abdel Abdel Mahdi a estimat vineri ca…