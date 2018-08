Stiri pe aceeasi tema

- Procesul a doua femei acuzate de asasinarea anul trecut in Malaezia a fratelui vitreg in dizgratie al liderului nord-coreean, Kim Jong Nam, va continua, a anuntat joi un tribunal malaezian, scrie agerpres.ro.

- Procesul de licentiere a cluburilor care au solicitat licenta de participare in sezonul 2018 2019 al Ligii 1 s a incheiat astazi, a informat Administratia de Licentiere din Federatia Romana de Fotbal.Au solicitat licenta de Liga 1 urmatoarele cluburi:1. Fotbal Club FCSB SA2. Fotbal Club CFR 1907 Cluj…

- CSM a discutat, joi, cererea procurorilor DNA, Marius Bulancea si Mihaela Beldie-Canela, de revocare a unei decizii a Consiliului, care arata ca sefa DNA a adus atingere independentei justitiei, cand a cerut instantei documente din proces cu Antena3. Un membru a opinat ca trebuie respinsa plangerea.

- Incepand cu 21 mai, toate statiile autorizate care nu vor avea montat si in functiune sistem de inregistrare video obligatoriu vor avea autorizatia tehnica suspendata de drept, conform prevederilor legale. RAR are posibilitatea tehnica informatica sa suspende in timp real autorizația. Inca de la inceputul…