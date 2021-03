Asaltul de la Capitoliu: Departamentul Justiţiei se pregăteşte să pună sub acuzare alte peste 100 de persoane Departamentul american al Justitiei a anuntat vineri ca ar urma sa puna sub acuzare alte peste 100 de persoane pentru presupusa lor participare la atacul de la 6 ianuarie de la Capitoliu, evocand "probabil" cea mai complexa ancheta de care s-a ocupat pana acum, transmite Reuters. Mai mult de 300 de oameni se confrunta deja cu acuzatii in legatura cu asediul de la Capitoliu, atribuit unor sustinatori ai presedintelui Donald Trump si soldat cu moartea a cinci persoane si ranirea a peste 130 de politisti. Ministerul american al Justitiei solicita prelungirea cu 60 de zile a anchetei, in unele cazuri,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

