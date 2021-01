Stiri pe aceeasi tema

- Seful interimar al Pentagonului, Chris Miller, a condamnat joi violentele comise asupra Capitoliului, la mai mult de 24 de ore dupa ce sustinatorii presedintelui republican Donald Trump au asaltat cladirea intr-un atac asupra democratiei americane, informeaza Reuters. "Violenta de ieri de la Capitoliu…

- Secretarul american al Transporturilor, Elaine Chao, si-a anuntat joi demisia, invocand ''ingrijorarea'' fata de violentele de la Capitoliu comise miercuri de catre sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump, relateaza AFP. ''Tara noastra a trait un eveniment traumatizant, total…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a reacționat la scenele petrecute miercuri in capitala federala a Statelor Unite, cand cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt de susținatori furioși și inarmați ai președintelui in funcție, Donald Trump. Geoana a condamnat cele intamplate la Washington…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american", a postat…

- Sistemul electoral "arhaic" al SUA nu indeplineste criteriile democratice, a declarat joi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, dupa invadarea Capitoliului de catre sustinatorii lui Donald Trump, relateaza AFP. Dupa ce a afirmat ca este vorba despre o "afacere interna" pentru Washington,…

- Intr-un amestec de furie si indignare, celebritati din domeniul culturii, spectacolelor si sporturilor din SUA au condamnat miercuri seara asaltul asupra Capitoliului din Washington comis de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA si l-au acuzat pe Donald Trump ca a incurajat actiunile extremei…

- Ministerul de Externe a transmis un mesaj, pe Twitter, in legatura cu protestele din Washington, unde susținatorii lui Donald Trump au ocupat cu forța cladirea Capitoliului. „Violențele de la Capitol Hill din Washington DC sunt ingrijoratoare și inacceptabile. Avem incredere in democrația americana,…

- Intr-o scrisoare saptamanala adresata colegilor democrati, Pelosi a declarat ca propunerea administratiei Trump nu are un ”plan strategic pentru a zdrobi virusul” si acorda presedintelui Donald Trump prea multa libertate in a decide modul in care vor fi alocate fondurile. ”In acest moment, avem inca…