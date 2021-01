Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…

- Presedintele Mexicului Andres Manuel Lopez Obrador a criticat joi "cenzura" companiilor social media care au blocat temporar conturile presedintelui american Donald Trump in timpul scenelor haotice provocate de sustinatorii sai care au luat cu asalt miercuri Capitoliul din Washington DC, relateaza Reuters.…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a reacționat la scenele petrecute miercuri in capitala federala a Statelor Unite, cand cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt de susținatori furioși și inarmați ai președintelui in funcție, Donald Trump. Geoana a condamnat cele intamplate la Washington…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi ''tristetea'' si ''furia'' dupa luarea cu asalt, in ajun, a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine…

- Retorica lui Donald Trump de a pune sub semnul intrebarii infrangerea sa in alegerile prezidentiale din SUA a condus in mod direct la violenta ''teribila'' de la Capitoliu si presedintele in exercitiu ar trebui sa condamne imaginile de la Washington, a sustinut joi ministrul de interne…

- Protestele violente de la Washington, care au culminat cu invadarea Capitoliului de catre suporterii lui Trump, au atras critici legate de sistemul democratic american din Rusia și Iran.Democrația americana "șchioapata cu ambele picioare", a comentat joi președintele Comisiei pentru…