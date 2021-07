Stiri pe aceeasi tema

- Peste mai puțin de o luna incepe Electric Castle, ediția speciala din 2021 – EC_Special. Azi, organizatorii au anunțat și lineup-ul pentru EC_Special, printre invitații confirmați fiind și IAMDDDB, artista ce incearca sa sparga noi bariere in scena urbana londoneza. Ea va face show la Cluj-Napoca,…

- 2021 este anul in care revin festivalurile cu public in Romania. Anunțurile mult așteptate legate de festivalurile din Romania in 2021 s-au lasat ceva așteptate, avand in vedere modificarile facute de autoritați tot mai frecvent privind regulile epidemiologice. UNTOLD 2021 a anunțat saptamana aceasta…

- Grupurile vocale rusesti Turesky Choir si Soprano vor concerta la Cluj-Napoca pe 26 iunie, in cadrul unui turneu care reuneste 21 de tari si cinci generatii, informeaza Agerpres. "Muzica de pace si bunastare. UNITY SONGS este proiectul care uneste 21 de tari si cinci generatii. Celebrele grupuri…

- „Romania va primi cea mai insemnata transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 1.091.610 doze. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare,…

- Vicecampioana Romaniei, Volei Alba Blaj l-a instalat, in mod oficial, pe Stevan Ljubicic (40 de ani) ca antrenor principal. Noul antrenor principal al “mandriei Albei” revine astfel la gruparea din Ardeal, unde a activat timp de trei ani in funcția de secund al lui Darko Zakoc. In 2019 a preluat echipa…

- Primele spectacole cu public se vor organiza in perioada 14-16 mai in București și Cluj-Napoca. Se vor desfașura atat in interior, cat și in exterior, la Opera Naționala și Teatrul Național din București și la Opera din Cluj-Napoca. Exista mai multe scenarii ca sa poți intra la spectacol. Fie ești complet…

- Peste 1.200 de persoane au fost vaccinate in doua zile la centrul drive-through din Deva, primul de acest tip din Romania. Sambata a fost deschis in parcarea unui centru comercial. De azi va funcționa un al doilea centru de vaccinare drive-through din țara, la Cluj Napoca. Va fi deschis dupa amiaza…

- 10 universitați din Romania au facut impresie buna. Au fost trecute in clasamentul Times Higher Education Impact Rankings 2021. Cel mai bine clasata este Universitatea din București, in marja 301-400. Politehnica din Bucuresti, Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca si Academia de Studii Economice…