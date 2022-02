Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca in depozitul Centralei Electro Ternice (CET) II Holboca au ajuns peste 36.000 de tone de carbune, care au fost achizitionate la aproape jumatate din pretul bursei. ‘S-au aprovizionat peste 36.000 de tone…

- Ministerul Afacerilor Interne lanseaza un apel disperat printre șoferi, dupa accidentul de la Iași, in care șapte oameni și-au pierdut viața. Reprezentanții MAI le cer șoferilor sa conduca prodent, sa fie atenți la trafic și sa nu circule peste limita de viteza legala. „Azi dimineața… DN 28, județul…

- Centrul de cercetare de la Dorna Candrenilor cladire care in trecut a fost și sediu de Primarie a intrat in patrimoniul Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași in baza unei hotarari de Guvern adoptate recent. Operatiunea de predare-primire a imobilului cu o suprafața de 1.897 mp. s-a realizat…

- Pneumologul Traian Mihaescu din Iasi va da un sfat tuturor celor care va faceti teste Covid acasa. Iata cum trebuie sa procedati! Prelevarea din nas este mai buna decat cea de saliva. Stiti pana unde trebuie sa introduceti betisorul? "In caz ca va testati la domiciliu pentru Covid, cu teste rapide antigen,…

- Primaria a primit o singura oferta la licitatia pentru reabilitarea caii de rulare spre rond Dancu, pe tronsonul care incepe de la limita administrativa a municipiului Iasi. Oferta a fost depusa de catre asocierea Mari Vila - Conest, care are trei subcontractanti: Luxten Lighting Company, Aramis si…

- Tariful pentru colectarea deseurilor la Iasi va creste de la inceputul anului 2022. Consilierii locali au astazi in dezbatere proiectul care prevede, in medie, o crestere de peste 11-. Noile tarife pe care le va plati populatia lunar in functie de numarul de persoane dintr-o gospodarie sunt urmatoarele:…

- Primaria a lansat licitația pentru reabilitarea caii de rulare Iași – Dancu pe sectorul de la limita administrativa a orașului și pana la rondul din comuna invecinata. In total, este vorba despre 650 metri liniari de cale simpla, iar valoarea contractului se ridica la 11,6 milioane lei. Lucrarile mai…

- Astazi, prezentam situatia foarte precara in care se afla familia Precupanu. Mama, aflata in prag de dializa, renunta uneori sa cumpere medicamente pentru a putea pune pachete cu mancare copiilor care merg la scoala. Ieri au venit la redactie si primii ieseni care vor sa aduca lumina pe chipurile micutilor…