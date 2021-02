Stiri pe aceeasi tema

- Premierul georgian, Giorgi Gakharia, și-a dat demisia, dupa ce liderul celui mai mare partid de opoziție a fost plasat in arest.In opinia sa, retinerea acestuia ar putea duce destabiliza situatia social-politica din tara.

- Relatiile dintre Uniunea Europeana si Rusia au atins un nivel minim in urma incarcerarii principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a apreciat vineri, la Moscova, seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit AFP si EFE, citate de AGERPRES. ''Este sigur ca relatiile noastre…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, a trimis o scrisoare liderului PNL, Ludovic Orban, si premierului Florin Citu, in care ameninta cu demisia, atat a lui cat si altor membri, dacp nu e schimbata decizia privind numirea unui prefect din tabara liberala.

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca seful Consiliului Judetean, Costel Alexe, i-a pacalit pe ieseni si face judetul de rusine, iar singurul gest onorabil ar fi sa-si dea demisia, anunța news.ro. Maricel Popa a declarat jurnalistilor ca, inca din campania electorala pentru…

- "Am putut sa constatam ca la nivelul fiecarui judet, la nivelul fiecarei prefecturi, au fost deja acoperite toate sarcinile pe care le aveati in acest sens. Mai putin, am inteles, la judetul Bihor, unde partea aceasta contractuala se afla in solutionare, dar am inteles, totodata, ca au fost detasate…

- "Urmeaza un an foarte greu, cu o criza sanitara si economica, vom avea o campanie de vaccinare, de votat bugetul si de realizat o serie de reforme. Partidul va sprijini aceasta formula, chiar daca Nicole Ciuca nu are experienta politica. Este nevoie de o figura care sa impuna autoritate in fata partenerilor…