- Formatia Juventus a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-3, echipa AS Roma, in etapa a XXI-a a campionatului Italiei. Torinezii au revenit dupa ce au fost condusi cu 3-1. Romanii au ratat un penalti prin Pellegrini, in minutul 83, atunci cand Juventus a ramas in 10, dupa eliminarea lui…

- Echipele italiene au revenit joi in iarba, pentru etapa a 20-a din Serie A, prima din 2022. Au fost si meciuri amanate din cauza problemei sanitare, in speta Bologna Inter, Atalanta – Torino, Salernitana – Venezia si Fiorentina – Udinese. AC Milan, victorie importanta cu Roma Unul dintre meciurile importante…

- Luciano Spallletti, antrenorul echipei Napoli, are Covid-19, a anuntat, marti seara, clubul italian. Spalletti este asimptomatic, dar va sta cateva zile in izolare, conform protocolului anticovid. Napoli a anuntat deja mai multe cazuri pozitive in randul jucatorilor. Echipa napoletana urmeaza…

- Naționala de fotbal a Romaniei cu jucatori sub 20 de ani a fost surclasata de formația similara a Italiei, in cel de-al doilea meci de pregatire al tricolorilor, susținut luni, 15 noiembrie, in deplasare. Gazdele s-au impus cu scorul de 7-0, pe „Stadio Enzo Ricci" din Sassuolo. Joi, 11 noiembrie, in…

- Jorginho a ratat un penalti in minutul 90 al meciului Italiei cu Elvetia, scor 1-1, dar capitanul italienilor, Leonardo Bonucci spune ca tot el va fi principalul executant, conform news.ro. "Jorginho (care a ratat un penalty in 90, dup ce a ratat deja unul in tur) este executantul nostru si…

- Internationalul italian Giorgio Chiellini, accidentat la aductori, este indisponibil pentru meciurile cu Italia si cu Irlanda de Nord, din preliminariile Cupei Mondiale, anunța news.ro. Jucatorul a parasit cantonamentul nationalei Italiei. El s-a accidentat la incalzire, inaintea meciului…

- Nationala de rugby a Noii Zeelande a invins de o maniera categorica, 47-9 (21-6), reprezentativa Italiei, intr-un meci test disputat sambata pe Stadio Olimpico din Roma. All Blacks obtin astfel cea de-a 15-a victorie in fata nationalei azzuri din tot atatea confruntari directe, informeaza…

- Patru romani sunt acuzați de savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc si de mare risc, introducere in tara de droguri de risc si de mare risc, detinerea de droguri de risc si de mare risc in vederea consumului propriu si furt calificat cu…