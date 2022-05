AS Roma a cucerit Europa Conference League. Un nou trofeu european pentru Mourinho

Stiri pe aceeasi tema

- Prima ediție a competiției UEFA Conference League s-a terminat cu victoria celor de la AS Roma. Echipa pregatita de Jose Mourinho s-a impus in marea finala in fața celor de la Feyenoord Rotterdam, scor 1-0. Meciul de la Tirana a fost arbitrat de Istvan Kovacs.

- AS Roma a castigat prima editie a Conference League, dupa ce a invins in finala, miercuri, la Tirana, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Feyenoord Rotterdam. Dupa acest succes, Jose Mourinho a devenit singurul antrenor din istorie care a castigat trofee continentale cu patru echipe, FC Porto (Cupa UEFA…

- Antrenorul echipei AS Roma, Jose Mourinho, va incepe cu obisnuitul sau sistem 3-5-2 in finala competitiei de fotbal Europa Conference League, cu Feyenoord Rotterdam, miercuri seara, pe Arena Kombetare din Tirana, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- AS Roma și Feyenoord se intalnesc azi, de la 22:00, in ultimul act din primul sezon de Conference League. Marea finala va avea loc la Tirana, in Albania, iar dreptatea din teren va fi stabilita de o brigada din Romania, care-l va avea la centru pe Istvan Kovacs. Istvan Kovacs și asistenții sai nu vor…

- Pe stadionul „Air Albania” din Tirana, miercuri, 25 mai, de la ora 22:00, se joaca a doua finala continentala, cea de Conference League, dupa ce, saptamana trecuta, s-a disputat finala Europa League.

- Romanul Istvan Kovacs a fost inclus pe lista arbitrilor de la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, care va avea loc intre 21 noiembrie si 18 decembrie, a anuntat joi Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Alaturi de Istvan Kovacs, la turneul final din Qatar vor mai oficia doi romani, arbitrii asistenti…

- Levski Sofia a cucerit al 26-lea sau trofeu in Cupa Bulgariei, dupa ce a invins-o in finala, cu 1-0, pe TSKA Sofia, castigatoarea editiei de anul trecut, informeaza Agerpres . Levski, antrenata de Stanimir Stoilov, s-a impus duminica prin golul marcat de Ilian Stefanov (’57). Este primul trofeu castigat…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs a fost delegat impreuna cu brigada sa la finala UEFA Europa Conference League. In ultimul act, programat miercuri, 25 mai, de la ora 22.00, se vor intalni echipele AS Roma (Italia) și Feyenoord Rotterdam (Țarile de Jos). Partida se va disputa pe Arena Kombetare din Tirana…