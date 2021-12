Stiri pe aceeasi tema

- Camera a adoptat proiectul printr-un vot de 220 pentru si 213 impotriva, care a fost amanat ore in sir de un discurs furios din timpul noptii al opozitiei, sustinut de principalului reprezentant republican in Camera. Democratii incantati s-au adunat in mijlocul salii pentru a saluta votul cu valuri…

- Congresmenul Kevin McCarthy, liderul minoritații republicane din Camera Reprezentanților, a stabilit un nou record pentru cel mai lung discurs ținut vreodata în legislativul de la Washington, vorbind timp de peste 8 ore de joi seara pâna vineri dimineața, relateaza Insider.McCarthy…

- Congresul american a ridicat - temporar - plafonul datoriei americane, pana la sfarsitul anului, oferind un ragaz primei economii mondiale inaintea unei noi batalii politice, care se anunta feroce, in vederea evitarii unei intrari in incapacitate de plata (default), relateaza AFP. Camera Reprezentantilor…

- Ar putea Statele Unite sa emita o moneda de un trilion de dolari ca o soluție de ultim moment pentru a evita intrarea în incapacitate de plata? Janet Yellen, secretarul Trezoreriei americane, a oferit duminica un raspuns, relateaza Business Insider.„Nu aș susține ideea monedei de…

- Congresul SUA a evitat paralizia serviciilor federale in extremis joi, dar alte câteva pericole amenința în continuare președinția lui Joe Biden, care încearca sa-i calmeze pe democrați, aflați într-un razboi fratricid în jurul vastelor sale proiecte de investiții și reforme,…

- In cazul in care congrsmenii nu adopta bugetul – inainte de miezul noptii de joi spre vineri (ora locala) – toate finantarile serviciilor federale urmeaza sa fie intrerupte vineri, iar sute de mii de angajati sa intre in somaj tehnic. In Senat, republicanii si democrati au ajuns la un acord asupra unui…

- Statele Unite ale Americii ar putea intra oficial in incapacitate de plata in data de 18 octombrie, cand nu va mai putea plati datoriile pentru imprumuturile facute, daca membrii Congresului nu se mobilizeaza și nu cresc limita datoriei publice, setata in acest moment la 28.400 de miliarde de dolari,…

- Donald Trump și-a anunțat joi sprijinul pentru un candidat care îl va provoca pe unul dintre cei mai mari dușmani ai sai republicani din Congresul SUA, Liz Cheney, în timpul unor alegeri primare așteptate ca un mare test al influenței fostului președinte american în tabara sa, potrivit…