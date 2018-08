Stiri pe aceeasi tema

- La stabilirea lucrarilor s-a avut in vedere starea actuala de degradare și necesitatea intervenției, in scopul asigurarii unui trafic rutier și pietonal in condiții de siguranța. Potrivit administrației locale, in cadrul programului de reparații stabilit pana la finele anului va fi inlocuit complet…

- Serviciul Vamal anunța despre sistarea temporara a activitații postului vamal "Palanca" in legatura cu asfaltarea drumului de acces dinspre Ucraina. Lucrarile sunt preconizate pentru ziua de maine, 13 iulie, in intervalul orelor 10:00 - 14:00.

- La Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava, Corpul A, etajul I, a avut loc marti, 10 iulie, vernisajul expozitiei „Micii iconari". Lucrarile expuse, care vor ramane pe simeze pana sambata, 14 iulie, sunt realizate de copiii care au participat, in perioada 25 iunie – 7 ...

- Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui organizeaza, alaturi de Consiliul Județean, manifestarea cultural-artistica „Ziua Iei – Emblema Naționala”. Evenimentul va avea loc sambata, de la ora 13, in Sala „Arta”. Activitatea va incepe cu vernisajul expoziției etnografice „Ii și scoarțe tradiționale romanești”,…

- Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui organizeaza, alaturi de Consiliul Județean și Muzeul Universitații de Medicina și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, o serie de manifestari dedicate medicilor Dumitru Bagdasar, Nicolae Gheorghe Lupu și Grigore T. Popa. Evenimentul va avea loc joi, de la ora 12,…

- Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” din Vaslui iși va deschide porțile pe timp de noapte pentru toți vizitatorii. Organizatorii va invita alaturi de ei pentru a participa la sarbatoarea, devenita tradiționala, a Nopții Europene a Muzeelor, care se va desfașura sambata, 19 mai, incepand cu ora 17. De la…

- Simpozionul are ca scop principal aducerea in prim-plan a memoriei celor cazuți de-a lungul veacurilor pe campurile de lupta pentru credința, libertate, dreptate, apararea țarii și intregirea neamului romanesc. ”Ziua Eroilor este ziua implinirii naționale. La mormantul unui erou se descopera, se ingenuncheaza…

- RECOMPENSE…Duminica, 13 mai, la Muzeul Judetean “Stefan cel Mare” Vaslui, a avut loc festivitatea de premiere a celor mai buni elevi din tara la lingvistica, o disciplina a carei abordare este una transdisciplinara, elevii fiind antrenati intr-o competitie bazata pe logica, conexiuni culturale, analogii.…