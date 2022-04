Artistul rus, creionul și cenzura Un strat de vopsea alba acopera deja desenele pe un magazin abandonat. Pana in urma cu cateva zile, se putea vedea un steag galben și albastru – drapelul Ucrainei – și un slogan pacifist. „Le-au șters”, se plange Vladimir Ovchinnikov, in varsta de 84 de ani. De indata ce coboara din mașina, batranul artist rus […] The post Artistul rus, creionul și cenzura first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

