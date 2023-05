Stiri pe aceeasi tema

- Imagini distribuite pe rețelele de socializare au aratat cladiri avariate și dare de moloz intr-un oraș din vestul statului Rakhine din Myanmar, luni (15 mai), la o zi dupa ce ciclonul Mocha și-a facut apariția. Acoperișurile unor cladiri aparținand unei manastiri locale, Metta Garden Charitable School,…

- Liechtenstein ar putea permite plațile cu Bitcoin pentru anumite servicii publice, a declarat premierul Daniel Risch, intr-un interviu acordat cotidianului german de afaceri Handelsblatt, noteaza Reuters. „Urmeaza o opțiune de plata cu Bitcoin”, a declarat Risch in interviul de duminica, fara a oferi…

- Procurorul general al Statelor Unite(SUA), Merrick Garland, a anunțat marți (2 mai) 288 de arestari a unor suspecți, ca parte a unei operațiuni internaționale de aplicare a legii care vizeaza stoparea traficului ilicit de fentanil și alte opioide periculoase pe „dark web”. „ Mesajul nostru catre criminalii…

- Șeful organului de supraveghere nucleara al Națiunilor Unite a declarat ca efortul sau de a negocia un acord pentru a proteja centrala nucleara Zaporizhzhia ocupata de Rusia din Ucraina este inca in viața și ca ajusteaza propunerile pentru a incerca un acord. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale…

- In condițiile in care Moscova este presata sa vanda surplusul de marfa care nu mai ajunge catre UE, China a economisit miliarde de dolari din achizițiile de petrol și carbune rusesc mai ieftin și a obținut profituri uriașe. Cum beneficiaza China de pe urma sancțiunilor impuse Rusiei? Razboiul din Ucraina…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți (21 martie) ca Moscova este pregatita sa ajute companiile și afacerile chineze sa inlocuiasca firmele occidentale care au parasit Rusia din cauza conflictului din Ucraina. Vorbind in timpul discuțiilor cu președintele chinez Xi Jinping, care se afla intr-o…

- Romania și Bulgaria joaca un rol important privind migrația ilegala, a declarat miercuri președintele Romaniei, adaugand ca spera ca cele doua state vecine sa fie lasate sa intre in acest an in spațiul Schengen, noteaza Reuters. Cele doua state UE au fost ținute in afara Spațiului Schengen la sfarșitul…

- Nivelul Rinului este in prezent foarte scazut in apropierea orașelor Kaub și Bingen din vestul Germaniei. Incepand de vineri (3 martie), nivelul apei in apropiere de Kaub masoara puțin peste un metr. Prea scazut, potrivit climatologului Karsten Brandt. „Nivelul Rinului aici este cu cel puțin un metru…